Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis scheint sich über der Marke von 1.500 Dollar etablieren zu wollen - und das obwohl sich die Standardaktien zuletzt wieder erholt haben. "Der immer und immer wieder zitierte Zusammenhang zwischen Aktienmärkte und Gold scheint doch sehr konstruiert zu sein", sagt Markus Bußler. Ein Vergleichschart zwischen Gold und dem S&P jedenfalls zeige praktisch keine Korrelation. Die Minenaktien sind in den vergangenen Wochen explodiert. Viele Charts sind natürlich mittlerweile überhitzt. Doch es gibt mittlerweile Spekulationen, dass es zu einen "irren Ivan" kommen könnte. Ein Begriff, der aus dem Film "Jagd auf roter Oktober" stammt. Tatsächlich können Märkte irrational werden und in eine Übertreibung einmünden. "In Bullenmärkten geschieht so etwas in der Regel auf der Oberseite, in Bärenmärkten auf der Unterseite", sagt Markus Bußler. Dennoch: Rational betrachtet sind sowohl Minen als auch Goldpreis heiß gelaufen. Der Schwerpunkt der Sendung widmet sich dieses Mal den Silberminenproduzenten. Am Donnerstag sorgte Hecla Mining mit seinen Quartalszahlen für Enttäuschung bei den Investoren. Der Verlust fiel doppelt so hoch aus, wie erwartet. Zwar geht Hecla davon aus, dass man im dritten Quartal Cashflow positiv sein wird. Dennoch: Die Klondex-Übernahme liegt Hecla schwer im Magen. Besser sieht es da bei First Majestic aus. Zwar hat auch der Konzern einen Verlust im zweiten Quartal ausgewiesen. Doch die San Dimas Mine, die First Majestic zuletzt akquiriert hat, performt deutlich besser als Fire Creek von Hecla. Weitere Themen in der Sendung sind unteren anderem Barrick Gold, Eldorado Gold oder auch Wheaton Precious Metals. Der Royalty- und Streaming-Konzern hat solide Zahlen gemeldet und ist sicherlich ein interessantes Investment im Edelmetallbereich. Einzig der Cobalt-Stream, den Wheaton Precious Metals vor einigen Quartalen abgeschlossen hat, passt nicht so recht ins Bild. "Keine Ahnung, was den Vorstand da geritten hat." Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen.