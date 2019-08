Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich bei Akquisitionen optimistischer gezeigt und die Prognosen bestätigt, auch wenn Verkäufe bislang die Oberhand hätten, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. /tih/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 03:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 03:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-08-09/11:21

ISIN: DE000LEG1110