Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone von 240 auf 250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Belastungsfaktoren, die dem Kurs der Telekommunikationsgesellschaft zu schaffen gemacht hätten, dürften nachlassen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. In dem neuen Kursziel kämen die Synergien durch den Kauf von Teilen des Kabelkonzerns Liberty Global zum Ausdruck./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-08-09/11:35

ISIN: GB00BH4HKS39