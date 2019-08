Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 09.08.2019 Kursziel: 3,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,60 auf EUR 3,80. Zusammenfassung: PNE meldete starke Q2-Zahlen und führte eine Telefonkonferenz durch. Der Verkauf von zwei großen Windparkprojekten in Polen und Schweden mit einer geplanten Gesamtleistung von 245 MW war der wesentliche Ergebnistreiber und zeigt die Bedeutung des internationalen Geschäfts, insbesondere in Zeiten, in denen der deutsche Markt aufgrund fehlender Zulassungen unter geringen Installationszahlen leidet. Das EBIT für das 2. Quartal lag mit EUR 8,6 Mio. über unseren Prognosen und mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Höhere Zinsaufwendungen führten jedoch zu einem niedrigeren Jahresüberschuss von EUR 1,7 Mio. Angesichts des besser als erwarteten EBIT im zweiten Quartal erhöhen wir unsere EBIT-Prognose für 2019E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 3,80 (zuvor: EUR 3,60). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.60 to EUR 3.80. Abstract: PNE reported strong Q2 figures and held a conference call. The sale of two large wind farm projects in Poland and Sweden with a planned total capacity of 245 MW was the main earnings driver and shows the importance of the international business, especially in times such as now, in which the German market is suffering from low installation figures due to a lack of approvals. Q2 EBIT amounted to EUR 8.6m and was ahead of our forecasts and more than twice as high as the previous year's figure. However, higher interest and similar expenses resulted in lower net income of EUR 1.7m. Given the better than expected Q2 EBIT, we increase our 2019E EBIT forecast. An updated DCF model yields a new price target of EUR 3.80 (previously: EUR 3.60). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18633.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

