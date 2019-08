Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Bloomberg-Bericht über einen angeblich angestrebten Vergleich bei den Glyphosat-Klagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Schritt in die richtige Richtung. Er befürworte eine Einigung, die den Unsicherheitsabschlag von der Aktie nehmen und eine saubere Aufteilung von Bayer ermöglichen würde./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 08:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-08-09/11:40

ISIN: DE000BAY0017