Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer angesichts des Kaufs der übrigen Anteile an BlueRock auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständige Übernahme des Forschungsunternehmens sei ein kleiner aber wichtiger Schritt, um die Medikamentenforschung zu stärken, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 06:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

