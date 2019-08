Das TSI USA Depot befindet sich 2019 im Höhenflug. Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei rund 70 Prozent. Mit The Trade Desk notiert nun die nächste Aktie am Allzeithoch. Für gute Stimmung unter den Marktteilnehmern sorgten die jüngsten Zahlen des Tech-Konzerns.Für das zweite Quartal rechnete The Trade Desk mit einem Umsatz von 154 Millionen Dollar. Das Management gab zwar keine Prognose für das Ergebnis je Aktie aus, Analysten rechneten jedoch mit einem Gewinn von 0,69 Dollar je Anteilsschein. ...

