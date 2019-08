Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers im zweiten Quartal sei etwas geringer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Kennziffer außen vor gelassen seien die Zahlen aber gut ausgefallen. Er rechne damit, dass das Jahres-Gewinnziel bei der Zahlenvorlage zum dritten Quartal wegen des Viridium-Effekts auf 1,2 Milliarden Euro erhöht wird./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 06:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-09/11:59

ISIN: DE0008402215