Die Bundeswehr wird den aus Sicherheitsgründen eingestellten Flugbetrieb mit dem Kampfhubschrauber Tiger voraussichtlich in der kommenden Woche wieder aufnehmen. Zuvor würden die mangelhaften Bolzen ausgetauscht, die an sicherheitsrelevanten Stellen verbaut sind, teilte das Presse- und Informationszentrum des Heeres am Freitag mit. Den umgehenden Austausch der Bauteile habe eine Expertenrunde aus Vertretern der Bundeswehr und der Industrie beschlossen.

Der Hersteller des Kampfhubschraubers hatte der Bundeswehr Anfang August mitgeteilt, dass bestimmte Bolzen Materialmängel aufweisen könnten. Daraufhin hatte der General Flugbetrieb Heer die Anweisung gegeben, den Flugbetrieb mit den 53 Hubschraubern vom Typ Tiger vorläufig auszusetzen.

Nach einer Mitteilung vom Freitag hat der Austausch der Teile bereits begonnen. Ersatzbolzen seien ausreichend verfügbar. Voraussichtlich in der kommenden Woche könne der Flugbetrieb daher sukzessive wieder aufgenommen werden. Der sichere Flugbetrieb sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Baugleiche Bolzen, die an nicht sicherheitsrelevanten Stellen des Kampfhubschraubers Tiger und beim Transporthubschrauber NH90 verbaut seien, würden nach und nach bei routinemäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten ersetzt, teilte die Bundeswehr weiter mit./sk/DP/mis

