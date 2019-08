Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

in den vergangenen Tagen sind die Aktienmärkte mal wieder kräftig durchgeschüttelt worden. Der DAX verlor in kurzer Zeit 6% und der Dow Jones 5% an Wert. Vor allem unerfahrene Anleger dürften durch solche Rücksetzer verunsichert und aus dem Konzept gebracht werden. Aber:

Sie - liebe Leser - wissen es natürlich besser. Solche Korrekturen gehören ganz einfach zur Börse dazu. Für eine langfristige Rendite von rund 9% pro Jahr müssen eben auch zwischenzeitliche Rückschläge hingenommen werden, denn an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...