Skeena Resources (WKN: A2H52X) verfolgt mit dem möglichen Neustart von Eskay Creek ein Projekt der Superlative. 2017 sicherte sich Skeena vom Branchengiganten Barrick Gold (WKN: 870450) das Recht zum Erwerb von 100% der Anteile an dem Grundstück. Eskay Creek war lange Zeit die höchstgradige Goldmine der Welt. Nun wird dieses Weltklasse-Projekt wiederbelebt.

Am Mittwoch meldete Skeena Resources den Startschuss des 15.000-Meter-Bohrprogramms. Nach Abschluss aller Planungen will Skeena die Mine im "Golden Triangle" möglichst wieder in Betrieb nehmen und exploriert das Gebiet weiter. Zuletzt brachten Investoren frische 5 Millionen CAD an Bord. Die Deutsche Balaton stockte ihre Beteiligung an dem Explorationsunternehmen auf, da sie die letzte Privatplatzierung zeichnete.

Gratis: Die besten Rohstoff-Aktien für 2019 Welche Rohstoff-Anlagen Du jetzt unbedingt im Depot haben musst, erfährst Du kostenlos im Goldherz Report! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...