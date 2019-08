Im zweiten Quartal 2019 hat Uber so viel Verlust verbucht wie noch nie: 5,2 Milliarden Dollar. Schuld daran ist ausgerechnet der milliardenschwere Börsengang. Aber die Aktionäre stört etwas anderes viel mehr.

An der Börse hat der Fahrdienst-Vermittler Uber bislang vor allem enttäuscht: Schon beim Börsengang im Mai musste der Ausgabepreis statt der vormals avisierten 60 bis 75 Dollar auf schließlich 45 Dollar je Aktie gesenkt werden, um genügend Investoren zu finden. Dann, nach der Erstnotiz in New York, rutschte das Papier gleich mal 19 Prozent in die Tiefe. Ein erfolgreicher Börsengang sieht gewöhnlich anders aus. Und nun, bei Vorstellung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, kommt noch ein weiterer herber Rückschlag für die Anleger als Nachwehe des Börsengangs: Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat in seinem ersten Quartal als börsennotiertes Unternehmen einen Verlust von 5,2 Milliarden Dollar erlitten. Davon entfielen allein 3,9 Milliarden Dollar auf Aktien, die zum Börsengang als Bezahlung an Mitarbeiter weitergereicht und nun verbucht wurden. Angesichts der Einnahmen aus dem Börsengang von rund acht Milliarden Dollar floss so fast die Hälfte des frischen Börsenkapitals in die Depots der Mitarbeiter.

Nach Bekanntgabe des Milliardenverlustes stürzte der Uber-Kurs nachbörslich um zwölf Prozent in die Tiefe, später reduzierte sich das Minus auf rund sechs Prozent. Und dabei ist für die Anleger der Milliardentransfer von Aktien an die Mitarbeiter noch nicht einmal das Schlimmste: Analysten hatten mit einem Verlust in dieser Größenordnung gerechnet. Aber auch das Kerngeschäft sendete ein Alarmsignal: Der Umsatz mit Fahrdiensten wuchs im Jahresvergleich lediglich um zwei ...

