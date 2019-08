Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die neue Leitung des Unternehmens gehe die entscheidenden Probleme bei dem Hersteller von Verbindungslösungen an, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich im zweiten Halbjahr noch nicht viel davon zeigen. Ohne echte Fortschritte sei keine positivere Einschätzung der Aktie möglich./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 06:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-08-09/12:22

ISIN: DE000A1H8BV3