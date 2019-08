Sensationsmeldung bei Wirecard: Gelingt jetzt der Befreiungsschlag?

Bei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) reißen die Erfolgsmeldungen nicht ab. Nach den starken Quartalszahlen und den angehobenen Kurszielen der Analysten für die Aktie legt der Experte für den digitalen Zahlungsverkehr jetzt mit einer Nachricht über eine neue App nach.

Millionen neue Kunden

Wirecard bringt eine neue App für Millionen Verbraucher in Nordamerika an den Start. Mit dieser neuen App können Karteninhaber das verfügbare Guthaben und Zahlungsaktivitäten mobil in Echtzeit verfolgen und profitieren so von einem digitalen Personal Finance Management.

Die neue App steht laut der Wirecard-Pressemitteilung für Android und iOS zur Verfügung und bietet Endverbrauchern Geschwindigkeit, Flexibilität und Komfort. So z.B. bei Gehaltsüberweisungen, Rückzahlungen, der Einsicht von Salden und Transaktionsdaten und auch der Suche nach Geldautomaten.

