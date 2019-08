Wattens (ots) - Am Donnerstag, 8. August 2019 wurde in den Swarovski Kristallwelten der 15-millionste Besucher seit der Eröffnung im Jahr 1995 gezählt. Bei den Jubiläumsgästen handelte es sich um ein junges Paar aus Bangalore in Indien. Neben Österreich, Deutschland und Italien zählt Indien mittlerweile zu den wichtigsten Herkunftsnationen der kristallinen Wunderwelt. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben sich die Swarovski Kristallwelten zu einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs entwickelt.



Frau Darshana Raykar und ihr Lebensgefährte Achyut Hegde konnten es kaum glauben, als sie von Artisten des Circus Roncalli gemeinsam mit Markus Langes-Swarovski (Mitglied des Swarovski Executive Board), Carla Rumler (Cultural Director Swarovski und Kuratorin Swarovski Kristallwelten) und Stefan Isser (Geschäftsführer D. Swarovski Tourism Services GmbH) als 15-millionste Besucher im Eingangsbereich der Swarovski Kristallwelten willkommen geheißen wurden. Die Akrobaten, Artisten und Illusionisten, die für das Programm "Sommer im Riesen" im Juli und August in Tirol zu Gast sind, überreichten den überraschten Jubiläumsgästen einen Shoppinggutschein für den Kristallwelten Store. Anschließend erhielt das Paar eine exklusive Führung durch das Reich des Riesen und bekam so ganz besondere Einblicke in diesen einzigartigen Ort der Fantasie. "Die Swarovski Kristallwelten waren ein Fixpunkt auf unserer Reise durch Österreich. Dass wir nun als 15-millionste Besucher geehrt werden, macht unseren Aufenthalt hier in Wattens zu einem unvergesslichen Erlebnis", so die überraschte Raykar.



Die Swarovski Kristallwelten sind eine Erlebnisdestination, die Kunst mit Lifestyle und österreichische Tradition mit einem international erfolgreichen Touristikmodell verbinden. "15 Millionen Besucher aus über 60 Nationen zeigen die nach wie vor hohe Anziehungskraft der Swarovski Kristallwelten und machen diese seit 1995 zum wohl internationalsten Ort Tirols", freut sich Geschäftsführer Stefan Isser.



Carla Rumler (Cultural Director Swarovski und Kuratorin Swarovski Kristallwelten) ergänzt: "Es macht uns stolz, dass die Swarovski Kristallwelten mit ihrem permanenten Mut zur Verwandlung und Neues zu erschaffen so viele Gäste aus der ganzen Welt begeistern."



Eine touristische Erfolgsgeschichte



Die Swarovski Kristallwelten wurden im Jahr 1995 anlässlich des hundertjährigen Firmenjubiläums eröffnet. Der Multimediakünstler André Heller entwarf damit einen einzigartigen Ort der Fantasie. Bis heute hat diese beliebte Sehenswürdigkeit in Tirol mehr als 15 Millionen Besuchern aus aller Welt Momente des Staunens beschert. Rund um die Ikone des Riesen und dessen 17 Wunderkammern schufen Architekten von Weltruf eine Gartenlandschaft mit einmaligen Kunstinstallationen und neuen Attraktionen. Zuletzt wurde im Juli 2019 ein Carousel des spanischen Künstlers und Designers Jaime Hayon im Garten installiert.



Weitere Informationen (https://www.tourismuspresse.at/redirect/swarovski-kristallwelten)



Indisches Paar knackte magische Besuchermarke Alle Details (https://www.newsroom.pr/at/15-millionen-besucher-in-den-swarovski-kristallwelten-14829)



Kontakt:



Alexandra Mühlbacher

D. Swarovski Tourism Services GmbH

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens

t: +43 5224 500-7376

swarovski.com/kristallwelten

press.kristallwelten@swarovski.com



Original-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"https://www.newsroom.pr/at/15-millionen-besucher-in-den-swarovski-kristallwelten-14829","label":"Indisches Paar knackte magische Besuchermarke Alle Details"},"published":"2019-08-09T12:02:46","language":"de","company":{"id":50017,"url":"https://www.presseportal.de/nr/50017","name":"d. swarovski tourism services gmbh","logo":null},"keywords":{"keyword":["Vermischtes","Unterhaltung","Freizeit","Lifestyle","Tourismus","Kultur","Reise","Kunst","Bild"]},"media":{"image":[{"id":593814,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/4af28c1f-52f7-4574-bb43-62a97290969d/20190809-ONA0002-1-1.jpg","name":"20190809-ONA0002-1-1.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/4af28c1f-52f7-4574-bb43-62a97290969d/20190809-ONA0002-1-1.jpg?crop=12,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/4af28c1f-52f7-4574-bb43-62a97290969d/20190809-ONA0002-1-1.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/4af28c1f-52f7-4574-bb43-62a97290969d/20190809-ONA0002-1-1.jpg"},"caption":"Am Donnerstag, 8. August 2019 wurde in den Swarovski Kristallwelten der 15-millionste Besucher seit der Eröffnung im Jahr 1995 gezählt. Bei den Jubiläumsgästen handelte es sich um ein junges Paar aus Bangalore in Indien. Neben Österreich, Deutschland und Italien zählt Indien mittlerweile zu den wichtigsten Herkunftsnationen der kristallinen Wunderwelt. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben sich die Swarovski Kristallwelten zu einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs entwickelt.","type":"image"}]},"short":"http://ots.de/424b9f"},{"id":4344730,"url":"https://www.presseportal.de/pm/135119/4344730","title":"TikTok und die gemeinnützige Organisation Wings of the Ocean bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen Meeresverschmutzung","body":"Berlin (ots) -



- Kampagne soll auf ökologische Nachhaltigkeit aufmerksam machen

- TikTok spendet für jedes Video mit dem Hashtag CleanSnap Eine gemeinsame Kampagne der gemeinnützigen Organisation Wings of the Ocean (https://www.wingsoftheocean.com/en/), die gegen die Verschmutzung der Umwelt kämpft, und TikTok zielt darauf ab, Aufmerksamkeit auf den Schutz unseres Planeten zu lenken. Unter dem Hashtag CleanSnap können vom 9. August bis 23. August Videos hochgeladen werden, in denen Nutzer zeigen, wie sie in ihrer alltäglichen Umgebung gegen Umweltverschmutzung kämpfen. Für jedes hochgeladene Video spendet TikTok zwei Euro an Wings of the Ocean.



Die Kampagne wird von den Botschaftern Tibo InShape (https://www.youtube.com/user/OutLawzFR), Romy (https://www.youtube.com/channel/UC_7520oUmZ2piOVjxc3D_nw), Tonia (https://www.youtube.com/channel/UC-6_PdxF1hX_jAX_Y4z08ug) und Jodie Calussi (https://www.youtube.com/user/jodiecalussi) unterstützt, die zusammen genommen neuneinhalb Millionen Abonnenten mit ihren YouTube-Channeln und TikTok-Accounts erreichen. Sie zeigen, wie man "mit einem Schnippen der Finger" die Umwelt säubert, und haben die Aufgabe, unter ihren Followern Aufmerksamkeit zu generieren.



Für einen genaueren Einblick in die Arbeit von Wings of the Ocean bestiegen die Content Creator im Juli das Schiff "The Kraken" und segelten über das Mittelmeer, um das Team kennen zu lernen und bei der Aufräum-Aktion zu assistieren. Die Erlebnisse dieser Reise werden ab dem 9. August auf den Youtube-Channeln und TikTok-Accounts aller Influencer zu sehen sein. Ihre Videos werden die engagierte Arbeit der NGO dokumentieren und erklären, wie User an der CleanSnap Challenge auf TikTok teilnehmen können.



"Der TikTok-Community sind die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit extrem wichtig", so Charlotte Kohlhas, Strategy Manager Deutschland, TikTok. "Wir freuen uns sehr, mit Wings of the Ocean einen Partner für die CleanSnap Kampagne gefunden zu haben, der sich mit Nachdruck für eben diese Werte einsetzt und den wir im Gegenzug durch unsere Community mit allen Kräften bei der Arbeit unterstützen möchten."



Jodie Calussi (https://www.tiktok.com/@jodiecaluzzi) aus Deutschland hat 31.000 Anhänger auf TikTok und 506.000 Follower auf YouTube. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft für Tattoos, ihre Videorezensionen und witzigem Content.



Toni (https://www.tiktok.com/@tonipirosa) ist ein deutscher Content-Creator mit 13.000 Followern auf TikTok und 401.000 Abonnenten auf YouTube. Sein Content umfasst Challenges, Videorezensionen und Parodien auf beiden Plattformen.



Tibo InShape (https://www.tiktok.com/@tiboinshape) ist ein französischer Influencer, der mit seinem Fitness- und Unterhaltungs-Content mehr als eine Million Follower auf TikTok und sechseinhalb Millionen Follower auf YouTube begeistert.



Romy (https://www.tiktok.com/@romy) vereint mehr als 489.000 Follower auf ihrem TikTok-Profil und wird von 1,3 Millionen Accounts auf YouTube abonniert. Sie ist bekannt für ihren Fashion-, Beauty- und Unterhaltungs-Content, den sie seit 2014 produziert.



Pressekontakt:



TikTok

Gudrun Herrmann

Communications Lead GAS

Tel: +49 173 3627 852

Mail: Gudrun.h@bytedance.com



Original-Content von: TikTok, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50017/4344735