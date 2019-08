Die Commerzbank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 14,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Gewinnziel (Ebit) sei vom Industriekonzern gekürzt worden wegen der schwachen Stahlmärkte, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen vor allem wegen diesem Segment. Die Lage am Stahlmarkt dürfte aber nach den Zwischenberichten anderer Stahlkocher niemanden mehr schockiert haben./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-08-09/12:40

ISIN: DE0007500001