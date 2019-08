Bayer strebt Vergleich an

Ingmar Königshofen,

Meldungen zufolge strebt der Chemie und Pharmakonzern Bayer in Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA einen Vergleich in Höhe von 8 Mrd. US-Dollar an. Die Aktie reagierte äußerst positiv und schoss intraday zeitweise um über 10 Prozent ins Plus.

Derzeitigen Meldungen zufolge wird mit den Glyphosatklägern in den USA an einem außergerichtlichen Vergleich gearbeitet, dass die Prozesslawine von über 19.500 Fällen endgültig beenden soll. Dabei stehen Zahlungen von rund 8 Mrd. US-Dollar im Raum, wodurch Bayer gänzlich das Thema abschließen könnte.

Ein Blick auf den Kursverlauf der entsprechenden Bayer-Aktie zeigt zunächst einmal eine volatile Stabilisierungsphase seit Ende März im Bereich von 55,00 Euro und damit einer langfristigen Aufwärtstrendlinie. Mit dem heutigen Kurssprung von über 10 Prozent ist das Wertpapier einem nachhaltigen Boden einen Schritt näher gekommen, dieser sollte in den nächsten Handelstagen möglichst mit weiteren Kursgewinnen noch bestätigt werden. Ein Anfang wurde damit gemacht und könnte bei einem erfolgreichen Abschluss rund um Glyphosat in den USA mittelfristig in der Bayer-Aktie wieder merkliches Kurspotenzial freisetzen und zu einer längst überfälligen Gegenbewegung führen. Long-Positionen sind aus strategischer Sicht auf dem aktuellen Niveau jetzt sehr interessant geworden.

Boden vorm Abschluss

In der Bayer-Aktie zeichnet sich eine potenzielle Trendwende ab, nachdem das Papier über die letzten Jahre hinweg stetig gefallen war. Oberhalb des Niveaus von 63,00 Euro dürften zunächst die Jahreshochs bei 73,13 Euro angesteuert werden. Dieser Schritt könnte im weiteren Verlauf schließlich Potenzial an die nächstgrößere Hürde um 83,45 Euro freisetzen. Zeitgleich würde die inverse SKS-Formation zwischen den Jahrestiefs von 52,02 und grob 63,00 Euro einen erfolgreichen Abschluss finden, das rechnerische Potenzial aus dieser Formation lässt einen Kursanstieg an rund 74,00 Euro zu. Solange der 50-Tage-Schnitt bei 66,92 Euro nicht überwunden wurde, müssen sich Anleger auf zwischengeschaltete Rücksetzer in den Bereich der Nackenlinie um 63,00 Euro einstellen, darunter könnte es sogar noch einmal zu einem Test der rechten Schulter um 55,40 Euro kommen. Nur sollte es nach Möglichkeit nicht mehr auf die Jahrestiefs bei 52,02 Euro mehr abwärts gehen, dies würde nämlich den gesamten Bodenbildungsprozess seit April dieses Jahres merklich in Gefahr bringen..

Widerstände: 66,92; 70,00; 73,13; 78,01; 79,95; 83,45 Euro

Unterstützungen: 65,09; 63,00; 58,00; 55,40; 52,02; 50,00 Euro

Bayer in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2018 - 09.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

Bayer in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2013 - 09.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf BAYER für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Bayer HX5PUH 1,77 48,572216 3,84 26,43 Bayer HZ1LLP 0,94 57,00 6,61 13,77

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.08.2019; 12:14 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf BAYER für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Bayer HX3JF2 1,45 80,41033 4,94 21,46 Bayer HX555K 0,86 74,142738 9,07 11,99

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.08.2019; 12:18 Uhr

Weitere Produkte auf Bayer und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

