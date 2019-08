In der vergangenen Woche hat der Kurs von BAYER eine richtige Wellness-Packung erhalten. Die Notierung startet von unter 56 € am Dienstag bis auf 70 € in der Spitze am Freitag durch. Zuerst schoben erfolgte oder anstehende Beteiligungsverkäufe (Currenta, Tiermedizin) die Kurserholung an. Dann meldete Bloomberg zum Wochenausklang, dass Bayer für 8 Mrd. $ einen Vergleich für die Glyphosat-Prozesse in den USA durchführen will. Der zuständige Mediator Ken Feinberg dementierte aber später, dass Bayer ein Vergleichsangebot gemacht habe. Der Aktienkurs von Bayer dürfte deshalb kurzfristig den Rückwärtsgang einlegen. Die Kursreaktion zeigt allerdings deutlich, in welche Richtung sich Bayer-Chef Werner Baumann bewegen muss. Ob 8 Mrd. $ ausreichen werden, ist aber zu bezweifeln. Nach Einschätzung von Analysten, ist jede Vergleichssumme unterhalb von 30 Mrd. $ aber als positiv zu werten.



