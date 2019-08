London (www.anleihencheck.de) - Von außen betrachtet erscheint Deutschland besessen von der "schwarzen Null", der Vorgabe auf keinen Fall mehr Schulden zu machen als Einnahmen generiert werden, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Dabei scheine die Regierung in Berlin zu übersehen, dass sich Deutschland wie Alice in einem Wunderland befinde. Da Bundeanleihen sämtlicher Laufzeiten negative Renditen zeigen würden, könnten die Schulden paradoxerweise durch die Ausgabe neue Schuldscheine reduziert werden. ...

