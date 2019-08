Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juli setzte sich die freundliche Tendenz am europäischen Unternehmensanleihemarkt fort, so die Experten von Union Investment.Marktbestimmender Faktor sei die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 25. Juli gewesen. Im Vorfeld habe vor allem die Erwartung einer Neuauflage des Ankaufprogramms für Unternehmensanleihen die Kurse getrieben. Die EZB habe dann auch die Weichen in Richtung einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik gestellt. Die Zinssätze seien zwar noch unverändert geblieben, in der Kommunikation sei jedoch ein umfangreiches Paket geldpolitischer Maßnahmen für den September angekündigt worden, darunter auch Anleiheankäufe. ...

