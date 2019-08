Munsbach (www.fondscheck.de) - Trotz etlicher Krisenherde in der Welt ließen sich die Aktienmärkte auch im Juli nicht aufhalten und blieben positiv, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Viele der führenden Indices - vor allem in den USA - seien auf ein neues Allzeithoch geklettert. Erstaunlich sei die Homogenität der Wertentwicklung zwischen Europa und den USA. So lägen der S&P 500 und der STOXX Europe 600 seit Jahresbeginn fast gleichauf. Auch im Juli seien die Börsen anstatt von fundamentalen Daten eher von der weltweit lockeren Geldpolitik getrieben worden. ...

