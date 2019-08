Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat steht hoch im Kurs - Aktienanalyse Die Investmentbank UBS sorgte kürzlich mit der Studie "Die Lebensmittelrevolution" für Aufsehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Darin würden die UBS-Experten davon ausgehen, dass ein grundlegender Wandel der Nahrungsproduktion notwendig sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...