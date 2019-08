Rational legt zum Halbjahr erneut gute Ergebnisse vor. Doch der Börse scheinen diese nicht gut genug zu sein, die Kursentwicklung bleibt aktuell indifferent. Der Knackpunkt könnte die Bewertung der Aktie sein, die durchaus ambitioniert ist. Aber Rational hat in den vergangenen Jahren immer wieder "geliefert", was an der großen Beliebtheit der Produkte liegt. Das professionelle Kochen mit den Dampfgarern von Rational ist ein weltweiter Trend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...