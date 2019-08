Der ATX bleibt zunächst unter 2900 und Zykliker bzw. Banken bleiben sehr schwach. Und auch der Ölsektor driftet auseinander. Während sich die OMV gut hält, stürzt Ausrüster SBO ab. Wir haben bei SBO mit dem wikifolio zu 61,1 zugekauft.OMV ( Akt. Indikation: 44,17 /44,23, -0,07%)SBO ( Akt. Indikation: 60,80 /61,10, -4,47%) AS Roma verstärkt indes den Wiener bond market mit einer Emission und tut es damit beispielsweise Inter Mailand gleich. Und die Wiener Börse selbst ist bei unserer Kampagne pro Aktie dabei. Und: Das Magazine #31 mit Schwerpunkt Polen ist am Weg in die Druckerei. Die Themen der nächsten Magazines stehen schon fest: In Magazine #32 gehts um Klima/ESG/Nachhaltigkeit, da wird es im Magazine #31 schon einen Spoiler in Form ...

