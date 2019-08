Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unicredit nach Quartalszahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während die Erträge der italienischen Bank anhaltend unter Druck stünden, dürfte ein Umbau der Konzernstruktur neben Einsparungen positive Auswirkungen haben, schrieb Analyst Domenico Santoro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an. Die Bewertung der Aktie sei vielversprechend, es mangele der Bank aber an Perspektiven auf der Kapitalseite./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 14:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-08-09/13:21

ISIN: IT0005239360