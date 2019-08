Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Ergebnisse seien solide ausgefallen und von einem ordentlichen Wachstum in allen drei Sparten getrieben gewesen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Meilensteinzahlungen im Pharmageschäft ab 2020 voraussichtlich nicht ganz so üppig ausfallen dürften, könnte das kommende Jahr jedoch schwieriger werden./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 14:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-08-09/13:22

ISIN: DE0006599905