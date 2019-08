Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Societe Generale von 26,80 auf 24,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Was die Bonität anbelangt, bewege sich die Großbank in die richtige Richtung, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren dürften sich wahrscheinlich dennoch zurückhalten, bis sich der zugrundeliegende Trend auch wirklich bestätigt./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 23:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-08-09/13:24

ISIN: FR0000130809