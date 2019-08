Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 115 auf 121 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen beim Absatzvolumen, bei den Margen sowie beim Ergebnis übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Durch einen vorsichtigen Ausblick auf das zweite Halbjahr ändere sich aber nichts an der zugrundeliegenden Situation. Stattdessen trieben niedrigere Steuerabgaben seine Schätzungen nach oben./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-08-09/13:33

ISIN: CH0038863350