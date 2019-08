Mira - so die Kurzform von Macquarie Infrastructure and Real Assets ist außerhalb von Australien wahrscheinlich nur institutionellen Anlegern wirklich ein Begriff. Das Tochterunternehmen eines australischen Finanzkonzerns gehört in Sachen Infrastruktur jedoch zu den ganz Großen: Die Macquarie Group managt Assets im Wert von 335 Milliarden Euro. Daneben nehmen sich die 3,5 Mrd. Euro, die der Currenta-Deal umfasst, fast schon bescheiden aus.

Doch für die europäische Tochter Mira ist die Currenta-Übernahme ein tüchtiger Schluck aus der Pulle: Die fünf von Mira betriebenen Infrastruktur-Fonds hatten vor dem Deal einen Gesamtwert von rund 14 Mrd. Euro, ein sechster ist derzeit am Entstehen. Das Unternehmen machte in der jüngeren Vergangenheit vor allem mit den Übernahmen des Heizkosten-Abrechners Techem, des britischen Wasserversorgers Thames Water und des Gasespezialisten Thyssengas von sich Reden. Dass Mira und deren Fonds der breiten Öffentlichkeit bislang kaum bekannt sind, liegt auch daran, dass sich diese vor allem an institutionelle Anleger wie Versicherungen oder Pensionsfonds wenden.

Lanxess überrascht mit Komplett-Verkauf

