Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Commerzbank von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 7 auf 4,90 Euro gesenkt. Ein geplantes Strategie-Update werde in einem immer schwieriger werdenden Umfeld keine schnellen und einfachen Lösungen mit sich bringen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe diese Probleme verkörpert. Er kürzte seine Schätzungen um bis zu 25 Prozent./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 06:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000CBK1001

AXC0151 2019-08-09/13:40