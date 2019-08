Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Aumann auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der strukturelle Wandel der Autoindustrie hin zum Elektroantrieb sei in vollem Gange und setze die traditionellen Zulieferer unter Druck, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Um den Anschluss nicht zu verpassen, müssten die Akteure nun viel in neue Technologien investieren. Die daraus resultierenden Profitabilitätseinbußen versuchten Anbieter wie Continental durch zusätzliche Kostensenkungen zu kompensieren./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-08-09/13:52

ISIN: DE000A2DAM03