Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Eine früher als erwartete Beilegung der juristischen Auseinandersetzungen um Glyphosat könnte eine Last vom Kurs der Bayer-Aktie nehmen, wie die jüngste Erholung gezeigt habe, schreibt Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Der Analyst taxiert den Abschlag wegen der Unsicherheiten auf 35 Prozent auf die Summe der Einzelteile des Konzerns. Normalerweise habe der Konglomeratsabschlag 15 Prozent betragen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 10:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-08-09/13:58

ISIN: DE000BAY0017