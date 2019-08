Paris (www.anleihencheck.de) - Die extrem expansive Geldpolitik der EZB zieht auch am Euro nicht spurlos vorüber; zu zahlreichen anderen Währungen hat die Gemeinschaftswährung das Nachsehen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar sei nicht auszuschließen, dass der Euro schon recht bald wieder zur Stärke neigen könnte, allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario aber nicht. Schließlich würden Experten davon ausgehen, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung im September ihre ohnehin schon weit geöffneten Geldschleusen noch weiter aufstoßen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...