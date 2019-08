Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) will in den kommenden sechs Jahren 20 Elektro-Busse beschaffen. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für die ersten Fahrzeuge beginnen. Allerdings muss noch die Finanzierung gesichert werden. Das berichtet das Regionalmagazin "buten un binnen". Da in Bremen die Stickoxid-Grenzwerte überschritten wurden, kann Bremen auf Bundesmittel aus dem Sofortprogramm "Saubere ...

