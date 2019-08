Die Drewag hat mit dem Bau der Kabeltrassen für die Stromanschlüsse von insgesamt 13 neuen Ladesäulen (darunter fünf Schnelllader) an vier neuen Standorten in Dresden begonnen. Die Arbeiten sollen bis 14. Oktober abgeschlossen sein. Zu den vier neuen Standorten gehören der TU-Campus an der Hettnerstraße (eine Normal- und drei Schnellladesäulen), eine Normal- und zwei Schnellladesäulen in Weißing und ...

