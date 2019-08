Angesichts eindringlicher Mahnungen des Weltklimarats fordern Politiker und Umweltschützer ein Umdenken in der Landwirtschaft. Auch wird der Ruf nach höheren Steuern auf Fleisch lauter. Der offensichtliche Sinneswandel spielt Unternehmen wie Beyond Meat in die Karten. Doch der Haken an der Sache ist groß.Klimawandel ist derzeit das Thema in Gesellschaft und Politik - und zwar schon seit Monaten, was bemerkenswert ist in unserer schnelllebigen Zeit.Immer mehr Verbraucher erkennen: Wer etwas für Umwelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...