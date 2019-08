Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON: Wenige Wochen nach dem Börsengang bietet der Kursrücksetzer eine Tradingchance! Aktienanalyse Beim Börsengang von TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) Ende Juni wollte der Mutterkonzern Volkswagen bis zu knapp 1,9 Mrd. Euro einspielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...