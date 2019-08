Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die Modernisierung der Produktion, weniger Kohlendioxidausstoß und Sicherheit seien dort die Themen gewesen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Programm zur Steigerung der Profitabilität werde sich ab 2021 bemerkbar machen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 09:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-08-09/14:43

ISIN: NL0000235190