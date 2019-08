Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 590 auf 620 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Zahlenwerk des Herstellers von Dampfgarern sei durchweg solide und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen ließ er unverändert. Im gegenwärtigen Kursniveau sei schon viel Positives eingepreist, leichte Änderungen in seinem Berechnungsmodell führten zum neuen Kursziel./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 09:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 11:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-08-09/15:05

ISIN: DE0007010803