Die DZ Bank hat den fairen Wert für Innogy nach Zahlen von 40,00 auf 43,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die operative Entwicklung im ersten Halbjahr sei wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun bleibe es weiterhin unklar, welchen Weg Eon für die Integration von Innogy einschlagen werde. Er rechne weiter mit einem Squeeze-out zu einem Abfindungspreis in etwa auf dem jetzigen Kursniveau./tih/ims Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 13:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 13:48 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2AADD2