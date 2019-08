Wien (www.fondscheck.de) - Der durchschnittliche Gold- und Edelmetall-Aktienfonds konnte in den vergangen sieben Kalendermonaten um +32,46% zulegen, so die Experten von "e-fundresearch.com".Welche Manager ein besonders "goldenes Händchen" gehabt hätten und aktuell im Spitzenfeld lägen, habe "e-fundresearch.com" für Anleger in Erfahrung gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...