Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management stockt seine 10 Milliarden US-Dollar umfassende aktiv verwaltete Total-Return-Palette mit dem Fonds Pictet TR-Sirius (ISIN LU1799936197/ WKN nicht bekannt, P-USD) um eine neue Fixed-Income-Strategie auf, so die Experten von "FONDS professionell".Beim Pictet TR-Sirius handle es sich um eine Global-Macro-Strategie, die long und short in liquide festverzinsliche Anlagen aus Schwellenländern investiere. Der Fonds investiere in ein breites Spektrum von Instrumenten wie Staatsanleihen, Zinsen und Währungen aus Schwellenländern und ziele darauf ab, unter allen Marktbedingungen Alpha zu generieren. Ein Netto-Marktengagement in Bezug auf Beta oder Carry solle minimiert und Abwärtsrisiken sollen vermieden werden. ...

