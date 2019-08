In der letzten charttechnischen Besprechung des Währungspaares USD/JPY vom 2. August 2019: "USD/JPY: Neue Verkaufswelle rollt an" wurde auf eine bevorstehende Auflösung einer bärischen Flagge aus den letzten Wochen hingewiesen. Das favorisierte Verkaufssignal setzte regelkonform ein und drückte die Notierungen zuletzt unter 106 JPY abwärts. Die vorgestellte Short-Position befindet sich merklich im Plus, eine Stoppanpassung sollte jetzt aber nicht ausbleiben. Aktuell kann das Niveau um 106,60 JPY hierfür angesetzt werden. Ab dem Unterstützungsniveau von 104,66 JPY dürften aber wieder vermehrt Käufer unterwegs sein und für eine temporäre Stabilisierung im Währungspaar USD/JPY sorgen. Im Bereich der Horizontalunterstützung um 104,66 JPY sollten Anleger jedoch einen genaueren Blick auf den weiteren Kursverlauf werfen, ein unterschreiten dieses Supports sowie Fortsetzung des Abwärtstrends könnte genauso einsetzen wie eine temporäre Stabilisierung ...

