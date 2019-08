Wie der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers am Donnerstag mitgeteilt hat, übernimmt der Konzern das börsennotierte US-Unternehmen Corindus für insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar in bar. Dabei zahlt die Siemens-Tochter 4,28 Dollar je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 77 Prozent im Vergleich zum Kurs von Corindus am Mittwochabend.Corindus entwickelt, produziert und vertreibt mit rund 100 Mitarbeitern robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe. Die Transaktion soll ...

