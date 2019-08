Zum Wochenausklang dürften die Aktienmärkte in New York zunächst schwächer tendieren, nachdem sie in den Tagen zuvor noch kräftig gestiegen waren. Die zunehmende Sorge vor einem globalen Konjunkturabschwung und das Dauerthema "Handelsstreit" drücken am Freitag zunächst auf die Stimmung. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

