Beyond Meat: Zurück auf die Überholspur?

Die unterschiedliche Entwicklung von Umsatz und Ergebnis wie im Fall von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) im zweiten Quartal ist für Jungunternehmen nicht ungewöhnlich, die sich gerade in der Anfangszeit auf Investitionen in das schnelle Wachstum konzentrieren. Und genau hierbei ist der Fleischersatzprodukt-Hersteller äußerst zuversichtlich.

So wird damit gerechnet, dass die Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr um mindestens 170 Prozent auf über 240 Mio. US-Dollar zulegen. Außerdem soll das bereinigte Ergebnis EBITDA positiv sein. Bisher ging Beyond Meat nur mit einem Umsatz von etwa 210 Mio. US-Dollar aus. Das bereinigte EBITDA wurde im Break-Even-Bereich gesehen.

