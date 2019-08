Nach einer längeren Seitwärtsphase im Bereich von 9.000 bis 11.000 Dollar hat der Bitcoin Anfang der Woche wieder den Vorwärtsgang eingelegt und kämpft nun mit der Widerstandszone bei 12.100 bis 12.300 Dollar. In dieser Zone verläuft zusätzlich noch die Abwärtstrendlinie. Auch das Handelsvolumen hat in den vergangenen Tagen wieder stark angezogen und die Bitcoin-Dominanz befindet sich mittlerweile bei fast 70 Prozent. Auch die Volatilität hat in den letzten Tagen wieder deutlich zugenommen. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...