Anfang Mai hatte DER AKTIONÄR in Ausgabe 22/19 die Deutsche Telekom unter die Lupe genommen. Unsere Idee: Durch eine Abspaltung des Geschäfts mit den rund 55.000 Funktürmen in Europa könnten verborgene Milliardenwerte gehoben werden. Jetzt hat der DER AKTIONÄR diesbezüglich bei Telekom-Chef Timotheus Höttges nachgefragt.Rivale Vodafone hat inzwischen angekündigt, die eigene Funkturmsparte auszugliedern. In anderen Ländern verliefen entsprechende Börsengänge erfolgreich und spülten den betreffenden ...

