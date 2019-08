Deutschlands erste legale Cannabis-Produktionsanlage in Neumünster in Schleswig-Holstein nimmt Formen an. Bernd Buchholz (FDP), Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, zeigte sich am Donnerstag beim Richtfest der Anlage zuversichtlich, dass "hier Ende 2020 - wahrscheinlich zum ersten Mal in Deutschland - medizinisches Cannabis produziert wird". Insgesamt umfasst die erste Ausschreibung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geplante Ernten von mehr als 10.000 Kilogramm ...

