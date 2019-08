Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) zählt ebenfalls zu den Überlebenden des Neuen Marktes. Zur damaligen Zeit stand der Titel im Hoch bei knapp 36 Euro. Als der Neue Markt schließlich zusammenbrach, gab es den Titel im Allzeittief unterhalb von 3 Euro. Da dieses Allzeittief im August des Jahres 2001 erreicht wurde, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Aktie in den vergangenen 18 Jahren mehr als verdreißigfachen konnte.

Wer also seiner damals geborenen Tochter oder seinem damals geborenen Sohn für 1.000 Euro Aktie von Carl Zeiss Meditec gekauft hat, dürfte jetzt ein glückliches Kind haben. Denn für mehr als 30.000 Euro lässt sich - passend zum Führerschein - ein schönes Auto kaufen. Hier sieht man mal wieder was an der Börse - mit Investments in die richtigen Aktien und der entsprechenden Geduld - möglich ist.

Dabei spricht eigentlich kaum jemand über die Aktie von Carl Zeiss Meditec, so dass sie selbst heute noch als "Geheimtipp" gelten könnte. Wie aber ...

